Минск увеличивает военный контингент на границе с Литвой

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Беларусь намерена увеличить численность сухопутного контингента на литовском направлении после того, как президент страны Александр Лукашенко получил доклад Минобороны о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах.

«Будут приняты меры по усилению белорусской государственной границы, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении», — заявил министр обороны Андрей Равков.

Беларусь предпринимает данные меры в связи с размещением американской бронетехники в Литве рядом с белорусской границей и проведение весной 2020 года масштабных учений НАТО Defender Europe. «Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки», — сказал Равков.

Министр также проинформировал, что кроме военной составляющей предпринимается ряд информационных и дипломатических мер. Как заявил глава Минобороны, позволит «остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы».

В октябре в Литву был переброшен батальон Вооруженных сил США, в составе которого около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

Это подразделение размещено на полигоне в Пабраде, что в 15 км от белорусской границы.

Учения Defender Europe 2020 пройдут в апреле — мае 2020 года. В них примут участие 18 государств, они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе соседних с Беларусью Польшей, Литвой и Латвией.

В связи с намеченными учениями НАТО Defender Europe, а также с учетом складывающейся ситуации в регионе Белоруссия и Россия переработают план применения региональной группировки войск и планируют проводить совместную разведку. «Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию», — приводит агентство БелТА слова главы оборонного ведомства Беларуси.

Равков заверил белорусскую и международную общественность в том, что Вооруженные силы Беларуси, занимаясь в плановом порядке своей повседневной деятельностью, смогут обеспечить мирный труд и защиту своего народа.