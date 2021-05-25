Минск высылает латвийских дипломатов, Рига — белорусских

В МИД Латвии вызван временный поверенный в делах Беларуси, чтобы информировать об аналогичном шаге — высылке белорусских дипломатов до момента, пока отношения не нормализуются.

В понедельник возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый флаг.

Флаг возле отеля, где проживают участвующие в чемпионате хоккеисты, в том числе белорусские, заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр столицы отметил, что этот жест — инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель — выразить поддержку всем, что подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко.