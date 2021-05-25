Минск высылает латвийских дипломатов, Рига — белорусских

В Риге флаг Беларуси как страны-участницы чемпионата мира по хоккею заменили с государственного на исторический бело-красно-белый. Это вызвало недовольство официального Минска: он высылает посла Латвии Эйнара Семаниса и почти всех сотрудников посольства. Латвия ответила симметрично, сообщает Rus.Lsm.lv.
Глава МИД Беларуси Владимир Макей назвал смену официального флага «актом государственного вандализма». Позже стало известно, что из страны высылают всех сотрудников дипломатической миссии: посол должен покинуть страну в течение 24 часов, остальные сотрудники — в течение 48, указывает МИД Латвии. В Минске останется один административный работник.
В МИД Латвии вызван временный поверенный в делах Беларуси, чтобы информировать об аналогичном шаге — высылке белорусских дипломатов до момента, пока отношения не нормализуются.
В понедельник возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый флаг.
Флаг возле отеля, где проживают участвующие в чемпионате хоккеисты, в том числе белорусские, заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.
Мэр столицы отметил, что этот жест — инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель — выразить поддержку всем, что подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко.freecity.lv