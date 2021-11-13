Минск заявил о возвращении двух тысяч нелегалов

Фото vrm.lrv.lt

Беларусь предприняла все возможное, чтобы сократить поток нелегальных мигрантов и вернула на родину около 2 тысяч человек. Об этом сказал министр иностранных дел страны Владимир Макей в интревью, обнародованном на сайте ведомства в пятницу, 12 ноября.

«Мы буквально месяц назад лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе порядка 700 нарушителей. Около 2000 граждан мы отправили обратно – граждан, прибывших из других стран и не имеющих оформленных соответствующим образом документов. А отправка каждого гражданина связана также и с финансовыми затратами государства», – сказал Макей.

По словам министра, Минск неоднократно предлагал ЕС сесть за стол переговоров для обсуждения миграционной темы, но «ни одного ответа на наши предложения мы не получили».

Макей считает, что «именно Евросоюз явился инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которое позволяло нам взаимодействовать по вопросам миграции».

«Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством убежищ для мигрантов на территории Беларуси, ряда проектов по укреплению пограничной инфраструктуры и многим другим», – пожаловался министр.

Как известно, 8 ноября резко обострилась ситуация на польско-белорусской границе. Тогда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч человек, желающих перебраться в ЕС. По сообщениям СМИ, в ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков мигрантов смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону.

Польша, Литва и Латвия сообщили о резком увеличении числа мигрантов из Ирака и Афганистана, которые пытаются пересечь белорусско-польскую границу. По мнению Варшавы и Брюсселя, это своего рода гибридная война, устроенная Минском из-за введенных против Беларуси санкций.