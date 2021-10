Minskas: „Belavia“ nesusijusi su nelegalių migrantų gabenimo į Europą organizavimu

Photo by airlines470 on Foter.com

Baltarusijos aviacijos pareigūnai kategoriškai neigia, kad valstybinė oro bendrovė „Belavia“ yra susijusi su nelegalių migrantų gabenimo per Minską į Europą organizavimu.

„Reikia ypač pabrėžti, kad baltarusių oro bendrovė „Belavia“ niekada nedalyvavo organizuojant nelegalių migrantų gabenimą. 2021 metais „Belavia“ neatidarė naujų krypčių migrantų srautams aptarnauti. Nors Aviacijos departamentas ir „Belavia“ sulaukė daug Irako, Irano, Sirijos ir Afganistano aviacijos administracijų užklausų dėl naujų reguliarių ir užsakomųjų reisų, visas jas baltarusiai atmetė“, – sakoma ketvirtadienį išplatintame Baltarusijos transporto ministerijos Aviacijos departamento komentare „Dėl sankcijų įvedimo „Avijakampanija „Belavija“.

Komentare pažymima, jog Europos Sąjungai parengus penktą sankcijų Baltarusijai paketą, o bloko diplomatijos vadovui Josepui Borrelliui (Žozepui Boreliui) per Europos Sąjungos Tarybos posėdį prakalbus apie „Belavia“ dalyvavimą organizuojant nelegalų migrantų gabenimą į ES šalis, Baltarusija nusprendė „informuoti pasaulio bendruomenę, kad toks sprendimas visiškai nepagrįstas“.

„Belavia“ „niekada neskraidė į Iraką, o Irako oro linijos skrydžius į Baltarusiją pradėjo rengti 2017 metų sausį“, sakoma pareiškime.

„Irako piliečiai atvykdavo į Baltarusiją organizuotose turistų grupėse, turėdavo turistines vizas ir bilietus į abi puses. Be to, per migracijos kontrolę Irako oro linijų keleiviai, išaiškinus pažeidimus, neįleidžiami į Baltarusijos Respublikos teritoriją. Tuo tikslu oro bendrovės lėktuvas oro uoste stovi keturias valandas, o ne valandą, kaip įprasta“, – sakoma jame.

Aviacijos departamentas taip pat pakomentavo galimą draudimą Europos kompanijoms nuomoti lėktuvus kompanijai „Belavia“.

„Visi susitarimai dėl orlaivių išperkamosios nuomos su ES kompanijomis, įskaitant Airijos [kompanijas], buvo pasirašyti daug anksčiau, nei kilo migracijos krizė. „Belavia“ orlaivių parkas buvo suformuotas iki 2020 metų, taip pat ir dėl naujų orlaivių tiekimo 2021 metais pagal prognozuojamą paklausą suplanuotai reguliarių ir užsakomųjų skrydžių programai vykdyti. Oro bendrovė nesiėmė jokių priemonių dėl lėktuvų nelegaliems migrantams gabenti nuomos“, – pabrėžė departamentas.

Jis pasiūlė Europos Sąjungai priemonių „migracijos klausimui išspręsti“. „ES gali nuspręsti patvirtinti atskirų valstybių, kurių piliečiams bus uždrausta skraidyti oro bendrovių, vykdančių skrydžius į Baltarusijos Respubliką, reisais, sąrašą. Aviacijos departamentas savo ruožtu įsipareigoja skelbti šį sąrašą… ir įgyvendinti šį ES sprendimą“, – sakoma publikacijoje.

Pirmadienį J. Borrellis paskelbė, kad Briuselis parengs priemonių migrantų srautui į ES per Baltarusiją stabdyti ir paragins šalis, iš kurių atvyksta migrantai, nevežti jų į Baltarusiją.

„Apsvarstysime būtinas priemones“, – spaudos konferencijoje sakė jis.

Tuo pačiu J. Borrellis pakartojo, kad ES yra pasirengusi taikyti sankcijas Baltarusijos nacionalinei oro bendrovei „Belavia“.

Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje pastaraisiais mėnesiais labai padaugėjo nelegalių migrantų, bandančių iš Baltarusijos patekti į Europos Sąjungą. ES kaltina Baltarusiją dėl chaoso prie bloko sienų, nes ji migrantų neįsileidžia atgal.

Dėl to Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje įstrigo daug migrantų; tokia padėtis tęsiasi jau du mėnesius.

Lenkija prie sienos dislokavo tūkstančius karių ir pasienio rajonuose įvedė nepaprastąją padėtį – juose negali lankytis žurnalistai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Tarptautinei bendrijai griežtai sureagavus į incidentą, kai Minske buvo priverstinai nutupdytas „Ryanair“ keleivinis lėktuvas ir suimtas juo skridęs opozicijos veikėjas, Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka gegužės pabaigoje pareiškė, kad dabar Vakarų šalys pačios kontroliuos narkotikų kontrabandą ir nelegalią migraciją.

Baltijos šalys kaltina Minską migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine ataka.