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Минский режим открывает новые пути нелегальной миграции — А. Билотайте

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что минский режим ищет и открывает новые пути миграции в Евросоюз. 

«Сегодня мы видим, что Беларусь очень интенсивно ищет новые пути: прежде всего, пытаются воспользоваться ситуацией в Афганистане, а также, по нашим данным, уже есть новый безвизовый порядок для соответствующих стран: Пакистана, Ирана, Южно-Африканской Республики, Египта», – сказала министр журналистам в сейме во вторник. 

«Мы также видим решения, которые позволяют прилететь не только в Минский, но в и другие аэропорты», – добавила она.

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По словам А. Билотайте это демонстрирует, что белорусский режим и далее пытается оказывать давление на Литву и на другие страны Евросоюза. 

В этом году в Литву через границу с Беларусью незаконно попали более 4,1 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. 

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация. 

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