Минский режим открывает новые пути нелегальной миграции — А. Билотайте

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что минский режим ищет и открывает новые пути миграции в Евросоюз.

«Сегодня мы видим, что Беларусь очень интенсивно ищет новые пути: прежде всего, пытаются воспользоваться ситуацией в Афганистане, а также, по нашим данным, уже есть новый безвизовый порядок для соответствующих стран: Пакистана, Ирана, Южно-Африканской Республики, Египта», – сказала министр журналистам в сейме во вторник.

«Мы также видим решения, которые позволяют прилететь не только в Минский, но в и другие аэропорты», – добавила она.