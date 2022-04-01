Минторг США готовит санкции против 120 компаний из РФ и Беларуси

В ближайшие дни Министерство торговли США введет рестрикции против 120 российских и белорусских компаний из-за развязанной Россией и Беларусью войны в Украине. Об этом в четверг, 31 марта, пишет CNN со ссылкой на ведомство.
«Министерство торговли предпримет дальнейшие действия по снижению возможностей оборонного, аэрокосмического и морского секторов России, добавив 120 организаций в России и Беларуси в санкционный список», — говорится в сообщении.
Таким образом, как указано, упомянуты перечень будет расширен до 200 позиций.
Телеканал отмечает, что введение санкций означает, что эти компании или организации больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, запрос на которую в большинстве, если не во всех случаях, будет отклонен.
Напомним, накануне Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении России. Так, под ограничения попали 13 физических лиц и 21 организация, связанные с оборонно-промышленным комплексом России.korrespondent.net