Минторг США готовит санкции против 120 компаний из РФ и Беларуси

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В ближайшие дни Министерство торговли США введет рестрикции против 120 российских и белорусских компаний из-за развязанной Россией и Беларусью войны в Украине. Об этом в четверг, 31 марта, пишет CNN со ссылкой на ведомство.

«Министерство торговли предпримет дальнейшие действия по снижению возможностей оборонного, аэрокосмического и морского секторов России, добавив 120 организаций в России и Беларуси в санкционный список», — говорится в сообщении.

Таким образом, как указано, упомянуты перечень будет расширен до 200 позиций.