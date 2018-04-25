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TOP,Новости,Экология и климат

Минувшая зима в Литве была самой теплой за историю наблюдений

Фото pixabay.com

Минувшая календарная зима в Литве была самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений, сообщила в понедельник Литовская гидрометеорологическая служба. 

По словам климатолога Донатаса Валюкаса, эти данные отражают тенденции климатических изменений. 

«Рекордно теплая зима отражает тенденции климатических изменений. Все зимние месяцы были значительно теплее обычных многолетних норм. Кроме того, важно оценивать весь контекст  – рекордно теплым был и минувший год», – сказал BNS в понедельник Д. Валюкас.

Среднемесячная температура этой зимой составила 2,6 градуса тепла. В 1981–2010 годах средняя зимняя температура в Литве составляла 2,8 градуса мороза.

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По словам Д. Валюкаса, переход постоянной температуры к нулю, когда и фиксируется климатическое начало зимы, в этом году не имел место – климатическая зима не приходила. 

Самой низкой зимней температурой в Литве были всего 8,9 градусов мороза, они были зарегистрированы 5 февраля в Рокишкис.

Самая высокая зимняя температура в Литве была зафиксирована 18 декабря в Мариямполе – 11,1 градусов тепла.

«Зимние месяцы в этом году отличались не только высокой температурой воздуха, но и бесснежными днями, за все три месяца зимы всего лишь несколько дней держалось снежное покрытие, и это первый такой случай за всю историю метеорологических наблюдений», – сказал Д. Валюкас.

Часто зиму определяет и количество морозных дней. Морозные дни фиксируются тогда, когда максимальная температура воздуха в течение суток не поднимается выше нуля или остается отрицательной. Таких дней этой зимой было всего 1-2 на основной территории Литвы,  6–8 дней в восточной части страны, а в западной части Литвы вообще таких дней не было, а  обычно таких дней в Литве зимой должно быть на нескольку десятков. 

Самой холодной зима была в Литве в 1969–1970 годах, года средняя температура воздуха составила 8,9 градусов мороза.

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