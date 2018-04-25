Минувшая зима в Литве была самой теплой за историю наблюдений

По словам Д. Валюкаса, переход постоянной температуры к нулю, когда и фиксируется климатическое начало зимы, в этом году не имел место – климатическая зима не приходила.

Самой низкой зимней температурой в Литве были всего 8,9 градусов мороза, они были зарегистрированы 5 февраля в Рокишкис.

Самая высокая зимняя температура в Литве была зафиксирована 18 декабря в Мариямполе – 11,1 градусов тепла.

«Зимние месяцы в этом году отличались не только высокой температурой воздуха, но и бесснежными днями, за все три месяца зимы всего лишь несколько дней держалось снежное покрытие, и это первый такой случай за всю историю метеорологических наблюдений», – сказал Д. Валюкас.

Часто зиму определяет и количество морозных дней. Морозные дни фиксируются тогда, когда максимальная температура воздуха в течение суток не поднимается выше нуля или остается отрицательной. Таких дней этой зимой было всего 1-2 на основной территории Литвы, 6–8 дней в восточной части страны, а в западной части Литвы вообще таких дней не было, а обычно таких дней в Литве зимой должно быть на нескольку десятков.

Самой холодной зима была в Литве в 1969–1970 годах, года средняя температура воздуха составила 8,9 градусов мороза.