Минюст Литвы обратился к США по поводу перевода компенсации Абу Зубайде за его незаконное содержание в тюрьме под Вильнюсом

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Министерство юстиции Литвы намерено принять меры по передаче компенсации, присужденной Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), одному из организаторов нападений 11 сентября, палестинцу Абу Зубайде за незаконное задержание в секретной тюрьме Центрального разведывательного управления (ЦРУ) под Вильнюсом.

Руководитель группы юридического представительства при Министерстве юстиции Ричардас Дзиковичюс, сообщил BNS, что адвокат Абу Зубайды предоставила подтвержденное заключенным разрешение на перевод денег.

«Чтобы мы могли перечислить компенсацию на счет заявителя и рассчитаться с его представителем-юристом, нам нужна соответствующая доверенность. У юриста уже есть доверенность, но согласно требованиям закона, эта доверенность должна апостилирована», — сказал он.

По словам представителя министерства, это подтверждение от иностранных властей о подлинности документа, выданное их ведомствами.

«Я не могу прокомментировать, почему адвокат не обращался к властям США все время с просьбой апостилировать доверенность, но для оперативности власти Литвы предложили ей помощь и согласились выступить посредником в общении с ведомствами США в апостилировании доверенности», добавил Дзиковичюс.

«Мы обратимся к Соединенным Штатам и сами попробуем апостилировать их полномочия», — сказал он.

По словам представителя Минюста, выплатить присужденную компенсацию можно будет сразу.

Палестинский адвокат подала заявление о том, чтобы судебные расходы, т.е. часть ее заработной платы, были оплачены на ее счет, а компенсация Абу Зубайде была выплачена члену его семьи.

В общей сложности ЕСПЧ обязал Литву выплатить 130 000 евро: 100 тысяч евро — Абу Зубайда, 30 тыс. евро его адвокату.

Зубайда подозревается в причастности к терактам 11 сентября и в настоящее время содержится на базе Гуантанамо на Кубе.

Палестинец, родившийся в Саудовской Аравии, выиграл дело против Литвы в Европейском суде по правам человека более трех лет назад. Суд постановил, что он незаконно содержался в секретной тюрьме в Литве, и обязал выплатить 130 тысяч. Евро компенсации.

Литва до сих пор не признает, что в стране действовала тюрьма ЦРУ.