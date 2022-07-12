Минюст поручил провести расследование относительно организации Палецкиса

Министерство юстиции Литвы поручило Департаменту по делам тюрем провести расследование в отношении созданной в интернете отбывающим тюремный срок за шпионаж в пользу России в Каунасском следственном изоляторе Альгирдасом Палецкисом организации «Международный форум добрососедства» (Tarptautinis geros kaimynystės forumas).
Министерство юстиции в своем комментарии для СМИ во вторник указывает, что, по данным Реестрового центра, Паляцкис подписал учредительные документы организации электронной подписью.
По данным Минюста, поскольку в местах лишения свободы запрещено подключение к интернету и мобильные устройства, Департаменту по делам тюрем поручено начать внутреннее расследование в ответ на сообщения, появившиеся в публичном пространстве.
По словам вице-министра юстиции Эланаса Яблонскаса, исходные данные, предоставленные Департаментом по делам тюрем и Каунасским следственным изолятором, «вызывают сомнение в том, что были нарушены требования безопасности тюрьмы и созданы условия для использования мобильных средств связи».
Новостной портал Delfi сообщил в понедельник, что Палецкис, отбывающий тюремный срок, учредил в интернете организацию «Международный форум добрососедства».
По данным Delfi, представители созданной Палецкисом с четырьмя другими соучредителями организации уже объявили, что едут в Москву, где, как сообщила глава организации Эрика Швенчёнене, «встретятся с членами Российской Думы, будут участвовать в телевизионных форумах и встречах с местными общественными деятелями».
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