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TOP,Новости,Общество,Экономика

Минюст предлагает декриминализировать часть экономических преступлений

Фото pixabay.com

В четверг литовское Министерство юстиции предложило декриминализировать наименее опасные экономические, финансовые и имущественные преступления, оставив за них лишь административную ответственность.

По подготовленным проектам, также будет исключена возможность заключения за преступления, которые нанесли небольшой ущерб. 

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сказал, что поправки к Уголовному кодексу ускорят процессы по преступлениям, которые повлекли за собой больший ущерб и сократят число заключенных.  

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«С самого принятия Уголовного Кодекса в 2000-ом году уголовная политика по существу ужесточалась. Если так будет продолжаться и дальше, то не хочется даже прогнозировать что будет. За это время было  криминализированы относительно много не очень опасных деяний, за которые не обязательно, неэффективно и экономически нецелесообразно применять уголовную ответственность», – заявил на пресс-конференции Э. Янкявичюс.

Министерство предлагает установить рубеж стоимости имущества, от которого будет применяться уголовная ответственность за имущественные и финансовые преступления, и когда за мелкие имущественные преступления будет применяться наказание в виде лишения свободы. 

Как отметила руководитель Группы по уголовной юстиции министерства Симона Месонене, за кражу, мошенничество или присвоение имущества уголовная ответственность будет грозить лишь в том случае, если ущерб будет достигать 250 евро (сейчас – 150 евро). 

Реальное наказание лишением свободы за такие преступления будет грозить, если ущерб будет составлять 500 евро и больше (сейчас – 250 евро). Если ущерб не превышает 500 евро, то это будет считаться уголовным проступком, за который грозит штраф. 

За финансовые и экономические преступления, например за неуплату налогов, обманное ведение бухгалтерского учета, неправильные данные о доходах, за неподачу декларации, уголовная ответственность грозит в случае, если ущерб достигает 7,5 тыс. евро. Нынешний рубеж – 5 тыс. евро.

Э. Янкявичюс акцентирует, что не предлагает смягчать ответственность за коррупционные, насильственные преступления, преступления, связанные с наркотиками. 

Инициативу министерства поддерживают Генпрокуратура и представители судов. 

Председатель отдела Уголовных дел Верховного суда Литвы Аурелиюс Гутаускас отмечает, что в данный момент в правовой системе страны видна «избыточная криминализация», в уголовном законе много «отмерших норм», которые не действуют или применяются не по назначению, часто дублируются нормы административных правонарушений или криминализируются гражданские отношения. 

Э. Янкявичюс сказал, что готовящиеся в данный момент поправки к Уголовному кодексу будет представлены правительству в этом году, позднее они отправятся в сейм. 

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