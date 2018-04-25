Минюст США приравнял распространителей коронавируса к террористам

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Заместитель генерального прокурора США Джеффри Розен сообщил согражданам решение, принятое Департаментом юстиции: тех, кто намеренно распространяет коронавирус, будут судить в рамках федерального закона о борьбе с террором.

Об этом пишет в среду, 25 марта, издание Politico.

Розен обнародовал обращение к высшим чинам этого ведомства, в котором предупредил: американские правоохранительные органы должны быть готовы к случаям «намеренного инфицирования других COVID-19».

«Так как коронавирус подходит под определение «биологический агент», подобные акты рассматриваются как терроризм. Угрозы или попытки использовать COVID-19 против американцев не останутся безнаказанными», – приводит издание текст служебной записки.

О том, сталкивались ли с подобными случаями чиновники и сколько подобных случаев к настоящему времени зафиксировано, Розен не уточнил.

Издание «Лента.Ру» напоминает, что на этой неделе в интернет-сообществах американских экстремистов стали появляться призывы заражать коронавирусом евреев и полицейских.

В CША, согласно последним данным, зафиксирован 55231 случай заражения коронавирусом, 801 человек погиб, 354 излечились.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423000 человек, более 18900 погибли, 108600 излечились.