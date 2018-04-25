Минюст США выделит 101 млн долларов на борьбу с торговлей людьми

Министерство юстиции США объявило о выделении почти 101 миллиона долларов в виде федеральных грантов на борьбу с торговлей людьми.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, генеральный прокурор США Уильям Барр объявил о грантах через Управление программ по правосудию при Министерстве юстиции во время мероприятия, проводимого в Атланте при участии Иванки Трамп, дочери и советника президента Дональда Трампа. Барр и Иванка Трамп встретились с представителями федеральных правоохранительных органов и посетили Центр защиты детей штата Джорджия.

«Работая с государственными и местными правоохранительными органами и организациями, предоставляющими услуги для жертв, мы продолжим привлекать этих преступников к ответственности и оказывать критически важную помощь оставшимся в живых», — сказал Барр.

Иванка Трамп высоко оценила результаты двухнедельной спецоперации под названием «Не забыты”, в ходе которой Служба маршалов США выявила 39 пропавших без вести детей в штате Джорджия и произвела девять арестов.