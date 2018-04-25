Минздрав Германии объявил, что в стране началась эпидемия COVID-19

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что в Германии начинается эпидемия коронавируса, подчеркнув, что цепочки инфекционного процесса отчасти не проследить, и в этом новизна ситуации.

За последние сутки COVID-19 обнаружено у двух человек в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, у четырех — в Баден-Вюртемберге и одного — в Рейнланд-Пфальце. Всего же число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 22.

После подтверждения заражения новым вирусом семейной пары в Хайнсберге (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) местные власти готовятся принять масштабные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции. По словам земельного министра здравоохранения Карла-Йозефа Лаумана, большое число лиц должны быть помещены под домашний карантин, сообщает Deutsche Welle.

Женщина, у которой был выявлен коронавирус, работает воспитательницей в детском саду, поэтому все дети этого заведения и их родители должны оставаться дома. Кроме того, в семье имеются двое собственных детей школьного возраста, у которых не обнаружено симптомов заболевания.