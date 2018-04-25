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Минздрав Германии объявил, что в стране началась эпидемия COVID-19

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что в Германии начинается эпидемия коронавируса, подчеркнув, что цепочки инфекционного процесса отчасти не проследить, и в этом новизна ситуации.

За последние сутки COVID-19 обнаружено у двух человек в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, у четырех — в Баден-Вюртемберге и одного — в Рейнланд-Пфальце. Всего же число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 22.

После подтверждения заражения новым вирусом семейной пары в Хайнсберге (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) местные власти готовятся принять масштабные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции. По словам земельного министра здравоохранения Карла-Йозефа Лаумана, большое число лиц должны быть помещены под домашний карантин, сообщает Deutsche Welle.

Женщина, у которой был выявлен коронавирус, работает воспитательницей в детском саду, поэтому все дети этого заведения и их родители должны оставаться дома. Кроме того, в семье имеются двое собственных детей школьного возраста, у которых не обнаружено симптомов заболевания.

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Под домашний карантин помещены также все пациенты и персонал двух частных медицинских кабинетов, а также ряд сотрудников кельнской университетской клиники, с которыми контактировали заболевшие, когда ходили туда на прием.

Информацию о заражении передали также в гостиницу в Нидерландах, где немецкая семье недавно провела короткий отпуск. С 26 февраля закрыты все школы и детсады в округе Хайнсберг, они откроются не раньше начала следующей недели.

Пока совершенно неясно, где могли заразиться муж и жена, которые сейчас находятся на лечении в университетской клинике Дюссельдорфа.

Двое из заразившихся коронавирусом жителей Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из района Геппинген и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы во время поездки в Милан. Третий заболевший — отец последней, 60-летний заведующий отделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. По данным медучреждения, отслежены все контакты врача — анализы взяты у десятка завотделениями, они отстранены от оказания медицинской помощи пациентам и находятся под наблюдением медиков.

Четвертый инфицированный из Баден-Вюртемберга — 32-летний житель округа Ротвайль. Он также ездил недавно в Италию.

В земле Рейнланд-Пфальц вирус обнаружен у военнослужащего, он помещен в центральный госпиталь бундесвера в Кобленце.

Ранее все заразившиеся в Германии были лишь в Баварии. Первым заболевшим стал сотрудник баварской фирмы Webasto, который ранее находился в контакте с приехавшей из Китая коллегой.

NEWSru.com

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