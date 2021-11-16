Минздрав: изоляция после контакта с больным COVID-19 нужна будет и части привитых

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Со среды изоляция в Литве будет обязательна и для части привитых людей, у которых был контакт с больным COVID-19, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

Изолироваться должны будут только те лица, которые привились более четырех месяцев (120 дней назад) назад и если человек не привит бустерной дозой. Лицам, у которых был контакт с больным, ПЦР-тест нужно будет сделать не раньше, чем на третий день после контакта.

Изолироваться нужно будет до тех пор, пока не будет получен отрицательный результат ПЦР-теста.

Как сообщает министерство, порядок изоляции после контакта с высоким риском изменится и для работников дошкольных учреждений и школ – они смогут тестироваться в соответствии с установленным алгоритмом, если в учреждении организуется тестирование после контакта.

Для привитых школьников правила изоляции остаются теми же самыми: после контакта с высоким риском рекомендуется тестироваться с другими детьми.