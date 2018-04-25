default image
В ЕС разработали критерии восстановления туризма

Подробнее...
default image
Кабмин разрешил Air Baltic возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин

Подробнее...
default image
Ведется опрос пациентов, выписанных из Вильнюсской горбольницы, по поводу COVID-19

Подробнее...
default image
Генпрокурор Литвы Э.Пашилис: пересмотрим и свои решения

Подробнее...
default image
Еврокомиссия подготовила рекомендации по открытию границ в ЕС

Подробнее...
default image
Минздрав Латвии планирует открытие летних лагерей

Подробнее...
default image
Чемпионат Литвы по футболу можно возобновить с 30–31 мая – федерация

Подробнее...
default image
Среди новых случаев коронавируса – вильнюсские медики, водитель автобуса

Подробнее...
default image
Испания стала самой популярной страной ЕС среди мигрантов

Подробнее...
default image
В Великобритании начинается первый этап ослабления карантина

Подробнее...
default image
Открывается еще один погранпункт на границе Литвы и Латвии– МВД

Подробнее...
default image
Смягчение карантина: теперь в открытых местах маски носить необязательно

Подробнее...
default image
США намерены предоставить грин-карты тысячам медработников из зарубежных стран

Подробнее...
default image
Для возвращающихся в Литву будет обязательна самоизоляция и проверка на COVID-19

Подробнее...
default image
Германия с 16 мая смягчает контроль на границах с соседними странами

Подробнее...
default image
А.Вярига: карантин в Литве скорее всего будет продлен и сохранится надолго

Подробнее...
default image
В ООН прогнозируют масштабный голод после пандемии

Подробнее...
default image
В Турции введен комендантский час в 31 провинции

Подробнее...
default image
Климатологи дали неутешительный прогноз по изменениям климата

Подробнее...
default image
С 25 мая школьники начальных классов в Литве вернутся в школы, возобновят работу кружки

Подробнее...
default image
Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 30 мая

Подробнее...
default image
Евросоюз видит в пандемии возможную угрозу военной безопасности мира

Подробнее...
default image
По обвинениям в коррупции задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник СРФП

Подробнее...
default image
Возврат денег за несостоявшиеся полеты: ЕС на стороне потребителей

Подробнее...
default image
В Литве подтверждено 14 новых случаев коронавируса, общее количество – 1505

Подробнее...
default image
Лоукостер Ryanair возобновит 40% рейсов с 1 июля

Подробнее...
default image
Возобновляются регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт

Подробнее...
default image
Япония может досрочно отменить режим ЧП в ряде префектур

Подробнее...
default image
В будущем в Литве вероятно снижение цен - экономист М.Дубниковас

Подробнее...
default image
Сегодня Европарламент рассмотрит визовое соглашение с Беларусью

Подробнее...
default image
В Эстонии с 18 мая откроются спортклубы и бассейны

Подробнее...
default image
Идет поиск ускорения работ Rail Baltica и электрификации ж/д

Подробнее...
default image
В Греции и Испании открываются пляжи

Подробнее...
default image
В мае Литва подпишет с Беларусью соглашение об оповещении об атомной аварии

Подробнее...
default image
Лавров: РФ получит от США помощь по коронавирусу

Подробнее...
default image
Власти Великобритании разрешат проведение спортивных мероприятий без зрителей с июня

Подробнее...
default image
Ввезенные случаи коронавируса в Литве составляют 20% от общего количества

Подробнее...
default image
Президент Польши подписал новую стратегию нацбезопасности страны

Подробнее...
default image
Ситуация в Вильнюсской клинической городской больнице сложная

Подробнее...
default image
В Латвии увеличили “детское пособие” и ввели доплату за уход за ребенком с инвалидностью

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Минздрав Латвии планирует открытие летних лагерей

Фото BFL/Теодораса Бялюнаса

Планируется, что в Латвии начнут работу летние лагеря, чтобы дать родителям и детям возможность отдохнуть друг от друга. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Она отметила, что маленькие дети лишают родителей возможности полноценно работать.

«Министерство здравоохранения считает, что мы можем организовывать детские лагеря, конечно, ограничивая число детей, которые одновременно могут там находиться. И что надо было бы все-таки открывать детский сады (в полном объеме – Mixnews). Семьям, у которых есть маленькие дети, очень тяжело, потому что они не могут ходить на работу. Достали друг друга, уже два месяца сидят дома», – подчеркнула Винькеле.

По ее словам, в данный момент Министерство образования не может открыть детские дошкольные учреждения из-за неготовности самоуправлений. 

freecity.lv

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.