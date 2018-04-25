Минздрав Латвии планирует открытие летних лагерей

Фото BFL/Теодораса Бялюнаса

Планируется, что в Латвии начнут работу летние лагеря, чтобы дать родителям и детям возможность отдохнуть друг от друга. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Она отметила, что маленькие дети лишают родителей возможности полноценно работать.

«Министерство здравоохранения считает, что мы можем организовывать детские лагеря, конечно, ограничивая число детей, которые одновременно могут там находиться. И что надо было бы все-таки открывать детский сады (в полном объеме – Mixnews). Семьям, у которых есть маленькие дети, очень тяжело, потому что они не могут ходить на работу. Достали друг друга, уже два месяца сидят дома», – подчеркнула Винькеле.

По ее словам, в данный момент Министерство образования не может открыть детские дошкольные учреждения из-за неготовности самоуправлений.