Минздрав Литвы планирует централизованно следить за количеством используемых вакцин

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министерство здравоохранения Литвы готовит систему, которая позволит централизованно следить за тем, сколько доз вакцин в стране используется, однако пока не планируется разрешать использовать живые очереди для неиспользованных остатков прививок.

«О запуске живых очередей пока еще преждевременно говорить, поскольку у нас лишь облегченный порядок двигаться по приоритетам вниз настолько, насколько требуется, чтобы собрать полный список лиц на эту неделю и использовать все вакцины», – сообщила BNS канцлер министерства Юргита Гребенковене.

По ее словам, существующий порядок позволяет организовать процесс так, чтобы остатки не образовывались. При этом она признает, что они случаются, но это не является «массовой и огромной проблемой».

В данный момент ведомство стремиться централизовать систему наблюдения за использованием доз, чтобы сократить бумажную волокиту и видеть «тенденции, концентрации в определенном прививочном центре, чтобы анализировать ситуацию», чтобы не было остатков, отметила она.

При этом Ю. Гребенковене акцентирует, что инициатива живой очереди лишь замедлила бы вакцинацию приоритетных групп.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить более свободно использовать остатки вакцин от COVID-19, чтобы не приходилось выкидывать дозы. По мнению мэрии, это также актуально для повышения объемов вакцинации.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявляла, что возможно рассмотрение изменения порядка, если утилизация вакцин стала бы проблемой большого масштаба.

Крупным городам за весь период вакцинации пришлось утилизировать всего лишь несколько десятков доз, в других самоуправлениях это были единичные случаи.

По последним данным Департамента статистики, Литва получила более 642,3 тыс. доз вакцин, использовала почти 495,4 тыс.