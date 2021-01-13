Минздрав Литвы разрешил возобновить вакцинацию прививками BioNTech и Pfizer

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После получения подтверждения производителя Министерство здравоохранения Литвы разрешило возобновить вакцинацию прививками из одной партии BioNTech и Pfizer, которое было приостановление в связи с подозрениями в нарушении температурного режима.

Вакцинация из одной партии была остановлена связи с нарушением цепочки заморозки во время транспортировки, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.

«Руководствуясь данными исследования стабильности, предоставленными производителем, было установлено, что упомянутое отклонение температурных условий во время транспортировки находится в допустимых нормах. Ранее упомянутые продукты пригодны к дальнейшему использованию», – цитирует министерство сообщение производителя.