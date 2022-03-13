Минздрав напоминает о прививках

До этого бустерную дозу вакцины в Литве могли получить жители с 18 лет.

Дети старше 12 лет смогут получить бустерную дозу по прошествии трех месяцев после полной вакцинации.

Между тем дети младше этого возраста могли получить прививку только вакциной Pfizer, она может назначаться детям с пяти лет.

Сейчас создана возможность покинувшим страну и остановившимся в Литве жителям Украины привиться от коронавируса.

Как сообщило Министерство здравоохранения, украинцы могут регистрироваться на вакцинацию от COVID-19 по телефону 1808 (для звонков с нелитовских номеров +370 66 01 1808).

Операторы «горячей линии» сейчас могут общаться на английском и русском языках, также изыскиваются возможности привлечь украиноговорящих операторов.

В Литве для первичной вакцинации от COVID-19 можно выбирать из четырех вакцин: Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria и Nuvaxovid.

Для бустерной дозы можно выбирать вакцину Comirnaty или Spikevax, а привившиеся вакциной Janssen также могут получить бустерную дозу той же вакцины.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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