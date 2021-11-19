Минздрав: новые рекомендации

Nuoytauka BFL/ Greta Skaraitienė

С понедельника в общественных местах в Литве можно носить только медицинские маски и респираторы. За ношение тканевых масок или иных средств, прикрывающих лицо, могут грозить взыскания.

Медицинские маски или респираторы с понедельника обязательны в местах торговли, предоставления услуг и др. местах, где полагается их ношение.

Как утверждает Министерство здравоохранения, ношение медицинских масок или респираторов относится к очень важным и эффективным мерам предупреждения заболевания COVID-19.

Маски разрешается не носить лицам во время занятий спортом или предоставления услуги, когда эту услугу нельзя оказать иначе.

Кроме того, аптекам, которые не требуют паспорт возможностей, Министерство здравоохранения разрешило с 12 ноября обслуживать большее количество клиентов.

Что надо знать о паспорте возможностей

Теперь паспорт возможностей нельзя получить, сдав быстрый тест на антигены, остается лишь ПЦР-тест, срок действия его результата не 48, а 72 часа. Кроме того, этот документ будут выдавать детям с 12, а не с 16 лет, и срок действия документа с момента полной вакцинации составляет 7 месяцев, говорит глава Минздрава Арунас Дулькис.

Чтобы паспорт возможностей действовал дольше 7 месяцев, надо сделать третью прививку.

Эти положения вступят в силу с 1 декабря.

«Привиться бустерной дозой можно уже не через 6, а через 4 месяца. Такой порядок вступил в силу с 17 ноября. Если вы привились 4 месяца назад, можете привиться третьей дозой», – сказал А.Дулькис.

Он заверил, что те, у кого не формируется иммунитет и после второй прививки, по рекомендации семейного врача могут сделать третью прививку через 28 дней после полного курса вакцинации.

С 1 декабря маски будут носить все школьники и работники школ (маски должны выдавать в школах). Такой срок выбран, чтобы успели произвести маски для детей. Бустерной дозой через 4 месяца после полной вакцинации можно привиться с 17 ноября.

С 17 ноября после контакта с больными придется изолироваться и привитым до получения отрицательного результата ПЦР-теста.

Ограничения по числу больных в реанимации

Минздрав Литвы представил новый список изменений. В подготовленном документе указано, какие ограничения будут введены, когда число пациентов в реанимации достигнет 240.

«Предлагаемые меры помогут замедлить распространение вируса в обществе. Правительство хочет избежать жесткого карантина, однако все зависит от соблюдения действующих ограничений и распространения вируса», – сказано в документе.

Большие скопления людей, несоблюдение дистанции и других действующих мер увеличивают риск, поэтому: будут запрещены мероприятия, спортивные состязания будут проходить без зрителей; торговую площадь на человека увеличат до 50 кв. м (пока решают – для всех или только для торговых центров); возможно закрытие (или ограничение времени работы) ночных клубов, заведений общепита, магазинов с товарами не первой необходимости, развлекательных услуг; введут удаленную работу; удаленное обучение и обучение в вузах; ограничение внешкольных видов деятельности; ограничение собраний.

«Если в реанимации окажется больше пациентов, около 240, это будет сигналом того, что система больше не может предоставлять плановые услуги и должна перейти к режиму предоставления обязательной помощи, в такой момент уже будет идти речь о введении карантина», – сказал в интервью LRT министр здравоохранения.

Какие ограничения будут введены, когда число пациентов в реанимации достигнет 215: изменится максимальное число участников мероприятий; площадь на одного покупателя, если проверяют паспорт возможностей, составит 20 кв. м, если нет – 30 кв. м; при предоставлении услуг на одного клиента должно полагаться 20 кв. м; в заведениях общепита дистанция между столиками должна составлять 2 м, можно занимать только сидячие места, время работы ограничено до 24 ч.; возможно, запретят проведение фуршетов; введут удаленную работу, если это возможно; в общественном транспорте можно занимать только сидячие места; ограничена внеклассная деятельность.

Сейм отклонил вето президента

Парламент отклонил вето президента Гитанаса Науседы, наложенное им на поправки к закону, которыми предлагалось сделать тесты на COVID-19 платными для непривитых работников.

За то, чтобы возвращенный президентом закон был принят вновь, голосовали 73 члена Сейма, против –- 57, воздержались 4 депутата. Для отклонения вето президента необходим был 71 голос.

После отклонения вето с 1 декабря вступят в силу поправки к Закону о профилактике и контроле инфекционных заболеваний, согласно которым обязанные периодически тестироваться работники будут платить за тесты.

Глава страны отметил, что такие поправки сделают недоступным тестирование и снизят мотивацию людей проходить тесты.

Правящие заявили, что следует принимать все меры, которые помогут стимулировать вакцинацию.

Тем временем

Босиком у здания правительства

В понедельник несколько десятков матерей и их сторонников собрались у здания правительства, чтобы протестовать против выдачи паспорта возможностей для детей.

Организатор протеста, председатель Шилальского районного отделения партии «аграриев» Виталия Янкаускайте-Мильчювене, утверждает, что наличие паспорта возможностей может привести к дискриминации детей.

«Это протест против паспорта возможностей для детей, потому что мы считаем, что введение такого паспорта приведет к большим явлениям сегрегации и дискриминации, которые могут вызвать ряд психологических проблем, издевательств и моббинга. Кто может исключить, что самоубийством это не закончится?», – сказала она BNS.

Несмотря на то, что столбик термометра в понедельник едва поднялся выше нуля, часть протестующих, как и планировалось, протестовала босиком.

«Мы хотим показать, что идем с миром, это заземление. Это месседж о том, что, может быть, и другим следует наконец спуститься на землю», – заявила протестующая 47-летняя предприниматель Илона.

42-летняя менеджер по логистике Юргита сказала, что она разочарована мерами управления пандемией COVID-19 и часто из-за этого не спит по ночам.

«Я пришла, чтобы они отстали от наших детей и дали людям жить. То, что происходит, так страшно, что слов не хватает. Детям этот вирус не так страшен – давайте разрешим им заниматься спортом, ходить в школу, маски — чушь абсолютная. Я разочарована тем, что происходит в Литве», – возмущалась участница протеста.

Протестующие выступают против введения паспортов для детей от 12 лет и старше.

Министерство образования, науки и спорта подчеркивает, что предложение об оформлении паспорта детям с 12 лет не связано с организацией неформального образования.

Как и прежде, сейчас действуют требования ведения занятий развивающих кружков в закрытых помещениях с ограничением числа детей до 30. Если детей больше, то могут участвовать только дети с иммунитетом или проходящие тестирование.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ