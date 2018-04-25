Минздрав обновил список государств: исключения для Польши и Эстонии

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Министерство здравоохранения обновило список государств, наиболее затронутых коронавирусом, поэтому с понедельника нужна обязательная изоляция по возвращении из Германии, Исландии, Сан-Марино, а с определенными исключениями – из Польши и Эстонии.

Из списка пораженных стран вычеркнули Казахстан и Саудовскую Аравию, однако иностранцы из этих стран могут приехать в Литву только в порядке исключения, по установленным правительством правилам.

Как сообщило министерство, список наиболее затронутых COVID-19 стран дополнили Эстония, Польша, Германия, Исландия и Сан-Марино. Люди, прибывающие из этих стран или через затронутые страны, должны самоизолироваться, однако в случае с Эстонией и Польшей есть исключения.

Для прибывающих из Эстонии и Польши 14-дневная изоляция не будет применяться в отношении граждан этих стран и законно проживающих там людей, которые возвращаются или прибывают с целью работы, обучения, по делам, связанным с сельскохозяйственной деятельностью или здоровьем.

Также изоляция не потребуется людям, возвращающимся из стран, затронутых коронавирусом, через Польшу или из нее, когда в Польше обеспечиваются лишь необходимые остановки, например, для заправки горючего или обеспечения потребностей гигиены.

Министерство отмечает, что людьми, у которых был контакт, будут считаться возвращающиеся или прибывающие из стран, внесенных в список государств, значительно затронутых коронавирусом, либо путешествовавшие через эти страны. Для них обязательна изоляция. Однако если люди путешествуют воздушным транспортом, не выходя из транзитной зоны, или путешествуют транзитом через Польшу, когда в ней обеспечиваются лишь обязательные остановки, из страны, не затронутой вирусом, то изоляция не требуется.

Министерство напоминает, что каждый прибывающий или возвращающийся в Литву, вне зависимости от вида транспорта, с 15 сентября должен зарегистрироваться электронным способом в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ). Это означает, что перед посадкой в транспортное средство он должен заполнить интернет-анкету НЦОЗ и получить подтверждение – так называемый QR код – и представить его в момент посадки в самолет, поезд или на паром.

В тех случаях, когда человек самостоятельно путешествовал наземным транспортом, он обязан не более чем через 12 часов после возвращения или прибытия в Литву электронным способом зарегистрироваться в НЦОЗ.

Для граждан Литвы и законно проживающих в Литве людей по возвращении или прибытии в Литву такой анализ не является обязательным, однако остается обязательной 14-дневная изоляция.

Всего в список стран, затронутых коронавирусом, вошли 95 государств.

Информация «ЛК», BNS