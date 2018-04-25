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Минздрав: обследоваться на коронавирус смогут все, у кого появляются симптомы

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В воскресенье Министерство здравоохранения сообщило, что обследование на коронавирус могут пройти все, у кого появляются симптомы острой респираторной инфекции (ОРВИ).

Ранее планировалось, что все медицинские работники будут проходить проверку на коронавирус. Частота проведения профилактических исследований будет оставлена ​​на усмотрение лечебного учреждения.

Специалисты в области здравоохранения, у которых есть даже малейшие симптомы коронавирусной инфекции (COVID-19), должны быть немедленно обследованы, заявили в Минздраве.

В десяти муниципалитетах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе, Мариямполе, Таураге, Тельшяе, Алитусе, Утене — действуют мобильные пункты проверки.

Кроме того, в муниципалитетах должны быть созданы так называемые «лихорадочные клиники», где пациенты с симптомами инфекции верхних дыхательных путей будут подвергаться более детальному обследованию по подозрению на коронавирусную инфекцию.

В эти клиники пациентов будут регистрировать по направлению терапевта, зарегистрированные должны будут прибыть в назначенное время.

Национальной лаборатории общественного здоровья поручено оценить, могут ли еще четыре лаборатории проводить тесты на коронавирус.

Оцениваются лаборатории „Baltic Medics“, „Diagnostikos laboratorija“, „Medicina practica laboratorija“ и „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“.

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