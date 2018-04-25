Минздрав опубликовал список 45 стран, сильно затронутых коронавирусом

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Министерство здравоохранения Литвы во вторник обнародовало список список 45 стран, в наибольшей степени затронутых коронавирусом.

Жители этих стран могут приехать в Литву только в исключительных случаях, с условиеем двухнедельной изоляции. Они должны в течение 48 часов по приезде зарегистрироваться, оставив свои данные специалистам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

В списке преобладают неевропейские страны, в их числе Беларусь, Россия, Мексика, Бразилия, США, Сингапур и т. д. В этот список также включены Швеция, Великобритания и Португалия.

В этих странах показатель заболеваемости COVID-19 превышает 25 случаев на 100 тысяч жителей за последние 14 дней.

Список таких стран будет обновляться раз в неделю, его будет публиковать Минздрав.

Минздрав напоминает, что в отношении иностранцев из государств Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королевства действует другой список, который тоже постоянно пересматривается. Согласно этому списку, в Литву запрещен въезд из Швеции, Португалии и Соединенного Королевства из-за высокой заболеваемости коронавирусом в этих странах.

В том случае, если в зарубежном государстве в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей составляет от 15 до 25 случаев, то иностранцы могут приехать в Литву из такой страны, однако обязательна самоизоляция на две недели.

Если в стране в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей не превышает 15, то из такой страны не только можно приехать в Литву, но и необязательно соблюдать самоизоляцию. Если число заболеваний превышает 25 на 100 тыс. жителей, то въезд в Литву из такой страны запрещен.

Граждане Литвы могут приехать в страну из любой другой страны, однако если в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей в этой стране превышает 15 случаев, то по приезде в Литву нужно самоизолироваться на 14 дней.