Минздрав отменяет ограничения на покупку средств защиты и санитайзеров

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Министерство здравоохранения Литвы в четверг сообщило, что отменяет ограничения на покупку медицинских масок, респираторов, перчаток и санитайзеров.

Отменяется требование ограничивать продажу этих товаров во время одной покупки в одни руки.

Решение принято в связи с изменившейся ситуацией на рынке — теперь нехватки этих товаров нет.

Рекомендации ограничивать продажу средств защиты и дезинфектантов действовало с конца марта. Один покупатель во время одной покупки мог приобрести не более 50 медицинских масок, не более одного литра дезинфектанта, а также не более 10 респираторов, а также не более 100 пар защитных перчаток.