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TOP,Здравоохранение,Новости

Минздрав планирует договориться о производстве тестов на коронавирус в Литве

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В пятницу Министерство здравоохранения Литвы планирует договориться с одной из литовских компаний о производстве тестов на коронавирус COVID-19.

«Вероятно, что сегодня хотя бы с одной компанией будет подписан договор. Если это случится, то мы сможем сообщить больше», – сообщил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига. 

По его словам, идут переговоры и с другими компаниями, однако он отказался их называть, поскольку «это является пожеланием самих компаний». 

Директор лаборатории Национального центра общественного здравоохранения Витаутас Зимницкас в пятницу сообщил BNS, что есть перебои с поставками в Литву посылок с реагентами из Китая и Южной Кореи.  

Во вторник Минздрав сообщил, что более 10 тыс. реагентов в лабораторию Наццентра общественного здравоохранения должны были поступить еще во вторник, однако их не получено до сих пор. 

Министерство планирует, что около 20 тыс. реагентов прибудут на следующей неделе. 

С различными поставщиками достигнуто соглашение о доставке 60 тыс. реагентов. 

Между тем, ни А. Верига, ни В. Зимницас не указывают, какое количество реагентов осталось. 

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