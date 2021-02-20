Минздрав Польши: У нас уже третья волна коронавируса

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В Польше наблюдается третья волна пандемии коронавируса COVID-19, но пока сложно оценить ее масштаб. Об этом сказал глава польского Минздрава Адам Недзельский, сообщает RMF24 .

«Абсолютно точно мы уже имеем третью волну. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже третья волна. Вопрос в том, какого масштаба она будет», – заявил Недзельский.