Минздрав продлил сроки обновления автомобильной аптечки

По ее словам, подготовиться к новому порядку водители имели возможность с декабря 2020 года.

«Был дан год на подготовку. Конечно, в Литве, как всегда, снег выпадает внезапно, хотя все готовятся целый год. Так случилось и на этот раз », — сказала Д. Янкаускене.

С апреля в аптечках дополнительно должны быть как минимум два одноразовых охлаждающих пакета, два турникета для остановки сильного кровотечения в конечностях, а также две одноразовые защитные пленки, реанимационные маски для искусственного дыхания.

В комплекты также должны входить стерильные и нестерильные бинты и пластыри, ножницы, треугольная повязка, два одеяла первой помощи, памятка по оказанию первой помощи и правила пользования турникетом.

Минздрав предупреждает, что с 1 апреля не имея в наличии обновленной аптечки водителю может грозить штраф в размере от десяти до двенадцати евро, а во время техосмотра ее отсутствие будет отмечено как «незначительный дефект», что может повлечь за собой отрицательный результат проверки автомобиля на пригодность к эксплуатации.

В последнее время в Литве сложно купить новые аптечки, торговцы говорят, что у них нет этого продукта, и не могут сказать, когда он у них появится.

Информация ЛК по сообщению BNS