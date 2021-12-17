Минздрав продлил сроки обновления автомобильной аптечки

После возмущения водителей Министерство здравоохранения Литвы до апреля продлило срок обновления автомобильной аптечки.
«Сегодня министерство издало приказ до 1 апреля отсрочить вступление новшества в силу . (…) Чтобы было удобнее, водители могут дополнительно пополнить свои аптечки новыми предметами», — заявила комитету Сейма по делам здравоохранения заместитель министра здравоохранения Дангуоле Янкаускене.
Ранее было обязательство обновить аптечки с января следующего года.
По ее словам, подготовиться к новому порядку водители имели возможность с декабря 2020 года.
«Был дан год на подготовку. Конечно, в Литве, как всегда, снег выпадает внезапно, хотя все готовятся целый год. Так случилось и на этот раз », — сказала Д. Янкаускене.
С апреля в аптечках дополнительно должны быть как минимум два одноразовых охлаждающих пакета, два турникета для остановки сильного кровотечения в конечностях, а также две одноразовые защитные пленки, реанимационные маски для искусственного дыхания.
В комплекты также должны входить стерильные и нестерильные бинты и пластыри, ножницы, треугольная повязка, два одеяла первой помощи, памятка по оказанию первой помощи и правила пользования турникетом.
Минздрав предупреждает, что с 1 апреля не имея в наличии обновленной аптечки водителю может грозить штраф в размере от десяти до двенадцати евро, а во время техосмотра ее отсутствие будет отмечено как «незначительный дефект», что может повлечь за собой отрицательный результат проверки автомобиля на пригодность к эксплуатации.
В последнее время в Литве сложно купить новые аптечки, торговцы говорят, что у них нет этого продукта, и не могут сказать, когда он у них появится.
Информация ЛК по сообщению BNS