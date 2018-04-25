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TOP,Здравоохранение,Общество

Минздрав просит понимания

Nuotrauka BFL/ Gediminas Savickis

С 1 июля все жители 75 лет и старше, а также пенсионеры с небольшими доходами и инвалиды должны получать компенсируемые лекарства бесплатно, однако министр здравоохранения Аурелиюс Вярига сказал, что какое-то время сделать это будет сложно.

«Немного больше времени, чем планировалось, отняло внедрение информационных технологий Центром регистров, и, по нашей информации, не все аптеки с 1 июля успеют согласовать свои системы, поэтому могут возникнуть определенные трудности, их должны устранить в течение недели», – сообщил в парламенте министр. 

По его словам, каждое технологическое новшество требует определенного согласования. «Мы хотим сразу принести извинения, попросить проявить терпение и понимание. Надеемся, что проблем не будет, но полностью исключить этого нельзя. Сейчас и Центр регистров, и аптеки интенсивно работают, тестируют системы», – сказал министр. 

Люди  начиная с 75 лет и лица с трудоспособностью 0–25% должны получать компенсируемые лекарства бесплатно независимо от доходов. Пенсионерам и инвалидам с небольшими доходами доплачивать за компенсируемые лекарства тоже не придется. По словам министра, сейчас небольшими считаются доходы, не превышающие 257 евро. 

По данным Минздрава Литвы, до конца года компенсации лекарств обойдутся бюджету в 3,7 млн. евро, это новшество коснется 250 000 жителей Литвы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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