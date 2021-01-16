Минздрав: вакцина Pfizer будет для ревакцинации, Moderna — для дальнейшей вакцинации

После того, как выяснилось, что производители вакцины от COVID-19 BioNTech и Pfizer уменьшили объемы вакцины, которые планировалось поставить в ближайшее время, принято решение использовать эту вакцину для ревакцинации, а вакцину компании Moderna — для дальнейшей вакцинации приоритетных групп, сказала BNS представитель министра здравоохранения Айсте Шукшта.
«Согласно сегодняшним планам и поступающим сейчас предварительным объемам вакцины, (…) вакцина Moderna по-прежнему будет использоваться для первого этапа прививок, вакцина Pfizer до второй недели февраля остается только для второго этапа прививок», — сказала представитель Минздрава.
Она подчеркнула, что этот план составлен на основании поступающей сейчас информации от поставщика и может меняться в зависимости от обстоятельств.
«Со второй недели февраля какие-то безопасные объемы вакцины Pfizer будут предназначены и для первого этапа вакцинации, и для продолжения ревакцинации», — сказала А. Шукшта.
Она подтвердила, что ревакцинация от COVID-19 для тех, кто были привиты первыми, начнется в воскресенье.
Как ранее в пятницу сообщил Минздрав, поздним вечером четверга компании информировали, что в ближайшие четыре недели будут доставлены не 108 810 доз вакцины, а 54 405.
По имеющимся данным, компания Pfizer временно сократила поставки вакцины, потому что пересматривает свои технологические процессы.
Как отмечает министерство, представитель по вопросам вакцины BioNTech и Pfizer заверяет, что позднее количество поставляемых доз будет расти. Информацию о точном количестве поставляемых вакцин производитель представит в ближайшее время.
Приоритетная очередность вакцинации остается без изменений.
По данным министерства, планирующиеся к поставке количество, сокращается для всех стран Евросоюза.
Общее количество вакцин BioNTech и Pfizer, заказанных Литвой, составляет 3,1 млнn. и по причине этой временной задержки в поставках меняться не будет.
По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины привиты 38 тыс. человек.
BNS