Минздрав: вакцина Pfizer будет для ревакцинации, Moderna — для дальнейшей вакцинации

«Со второй недели февраля какие-то безопасные объемы вакцины Pfizer будут предназначены и для первого этапа вакцинации, и для продолжения ревакцинации», — сказала А. Шукшта.

Она подтвердила, что ревакцинация от COVID-19 для тех, кто были привиты первыми, начнется в воскресенье.

Как ранее в пятницу сообщил Минздрав, поздним вечером четверга компании информировали, что в ближайшие четыре недели будут доставлены не 108 810 доз вакцины, а 54 405.

По имеющимся данным, компания Pfizer временно сократила поставки вакцины, потому что пересматривает свои технологические процессы.

Как отмечает министерство, представитель по вопросам вакцины BioNTech и Pfizer заверяет, что позднее количество поставляемых доз будет расти. Информацию о точном количестве поставляемых вакцин производитель представит в ближайшее время.

Приоритетная очередность вакцинации остается без изменений.

По данным министерства, планирующиеся к поставке количество, сокращается для всех стран Евросоюза.

Общее количество вакцин BioNTech и Pfizer, заказанных Литвой, составляет 3,1 млнn. и по причине этой временной задержки в поставках меняться не будет.

По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины привиты 38 тыс. человек.

BNS