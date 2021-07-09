Мир должен подготовиться к экстремальной жаре

Ведущие климатологи предупреждают, что мир должен подготовиться к условиям экстремальной жары, которые наступят гораздо раньше, чем предполагалось.
Первый анализ волны тепла, опубликованный в среду, показал, что антропогенное изменение климата сделало экстремальные погодные условия как минимум в 150 раз более вероятными. Температуры во всем мире повышаются в результате выбросов парниковых газов, и ученые давно предсказывали, что тепловые рекорды будут биться все чаще.
Однако авторы нового исследования заявили, что последняя волна тепла, зарегистрированная в Канаде и США, превзошла даже самые худшие сценарии климатических моделей.
Сейчас эксперты бьются над вопросом просто ли не повезло пострадавшим районам, или же климатическая система окончательно перешла порог и вступила в новую фазу, когда даже малейшее глобальное нагревание будет способствовать экстремальному повышению температуры воздуха.
Учёные пока не пришли к общему знаменателю и им ещё только предстоит найти ответы на сложнейшие вопросы причин столь явного изменения климатических условий во всём мире.024.by