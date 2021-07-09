Мир должен подготовиться к экстремальной жаре

Однако авторы нового исследования заявили, что последняя волна тепла, зарегистрированная в Канаде и США, превзошла даже самые худшие сценарии климатических моделей.

Сейчас эксперты бьются над вопросом просто ли не повезло пострадавшим районам, или же климатическая система окончательно перешла порог и вступила в новую фазу, когда даже малейшее глобальное нагревание будет способствовать экстремальному повышению температуры воздуха.

Учёные пока не пришли к общему знаменателю и им ещё только предстоит найти ответы на сложнейшие вопросы причин столь явного изменения климатических условий во всём мире.