Мир готовится к росту цен на кофе

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Мировые торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10–12%. Основная причина — аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии, где год к году урожай зерен может сократиться на 30%.

Цены на кофейные зерна на мировом рынке уже обновили максимум с 2014 года. Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в следующем году на 40–50%.

Бразилия — крупнейший в мире производитель и экспортер кофейных зерен. Но в июле страна столкнулась с аномальными заморозками после года сильнейшей почти за столетие засухи. Падение температуры произошло в трех основных регионах, где производится кофе,— штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс.

Кроме того, пандемия COVID-19 привела к нехватке обслуживающего персонала, а логистические сложности создали задержки в разгрузке. Так, фьючерс на сорт арабика на Нью-Йоркской товарной бирже 24 июля торговался выше $2 за фунт впервые с октября 2014 года. Еще 25 июня цена составляла $1,57 за фунт.

Кроме непогоды в Бразилии проблемы с поставками кофе связаны и с внутриполитическим кризисом в Колумбии — другом крупном экспортере зерен. В случае если биржевые цены сохранятся на текущем уровне, стоимость закупки в следующем году может вырасти на 40–50%, ожидают в Cofix.