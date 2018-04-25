Мир сказки раскроется с неожиданной стороны

Фото Дмитрия Матвеева

В Русском драматическом театре Литвы (РДТЛ) актеры и приглашенные исполнители начали интенсивно репетировать мюзикл «Into the Woods» (рус. «Ждет тебя лес»). Премьера популярного и получившего множество наград мюзикла для взрослых на большой сцене РДТЛ планируется на 29 и 30 ноября.

Произведение одного из самых известных в мире авторов мюзиклов Стивена Сондхайма ставит на сцене Вилюс Малинаускас, музыкальный руководитель спектакля – Джозеф Бейтс (США), автор костюмов – Йоланта Римкуте, сценограф – Кристина Каспаравичене, хореограф – Леокадия Дабужинскайте. Мюзикл будут показывать на русском языке с литовскими субтитрами.

Роли в мюзикле «Into the Woods» исполняют актеры РДТЛ Александр Агарков, Евгения Карпикова, Александра Метальникова, Валентин Новопольский, Тельман Рагимов, Артур Своробович, Андрюс Даряла. В открытом кастинге великолепно себя показали известные актеры и исполнители Вайдас Баумила, Гирманте Вайткуте, Лариса Калпокайте, Эльжбета Латенайте, Моника Валкунайте, Томас Жайбас, Рокас Спалинскас и др.

В. Малинаускас, обладающий немалым опытом в режиссуре мюзиклов, говорит, что с удовольствием взялся за этот любимый во всём мире жанр и работает с большим наслаждением и азартом, поскольку в Литве все еще не развита традиция мюзикла. В нашей стране до сих пор не готовят профессиональных создателей и исполнителей мюзиклов, поэтому это большое событие, что в команде мюзикла РДТЛ «Into the Woods» работает известный американский музыкант, дирижер и педагог Джозеф Бейтс.

«Приглашение от руководителя РДТЛ Ольги Полевиковой поставить мюзикл было большим сюрпризом для меня, особенно учитывая тот факт, что материал и музыкальный руководитель просто замечательные. Это очень качественно и профессионально «сделанный» спектакль. Кроме того, его автор Стивен Сондхайм является одним из самых известных ныне живущих композиторов и авторов слов – в его мюзикле нет ни одной сцены, которую можно было бы вырезать или отбросить, поскольку все скомпоновано очень логично и технически чисто», – говорит В. Малинаускас.

– У вас немалый опыт в режиссуре музыкальных спектаклей и мюзиклов, также вы – драматический режиссер, выпускник курса Римаса Туминаса. Как в постановке мюзикла помогают навыки в области режиссуры драмы и какова специфика создания мюзикла?

– Мне очень нравятся музыкальный театр и жанр мюзикла. Если в драматическом спектакле много компонентов, то в мюзикле их еще больше: здесь появляются музыка и танец, которые могут присутствовать и в драматическом спектакле, но их также может и не быть. В классическом, правильно составленном мюзикле все элементы – сценическое искусство, музыка, пение, танец – гармонично и натурально сплетаются в единое действие, и ни у режиссера, ни у зрителя не возникает вопросов, почему исполнитель ни с того, ни с сего начал петь или танцевать.

В хорошем мюзикле музыка и танец натуральны – всегда вовремя и на своем месте. Специфика мюзикла в том, что здесь очень важно соотношение музыкального и драматического материала, а задача режиссера – воссоздать и разрешить драматургичность действия на сцене таким образом, чтобы у актера не осталось никаких других средств выражения для перехода к следующей сцене, кроме пения. Нужно придумать, как накалить конфликт между персонажами до такой степени, чтобы они вместо того, чтобы кричать друг на друга, начали петь, или как возвысить любовную сцену до такого уровня, чтобы влюбленные уже не смогли сдерживаться и вынуждены были петь.

Говоря о музыкальном театре, возможно, кто-то сравнил бы два его жанра – оперетту и мюзикл, поскольку в оперетте также поют и танцуют. Мюзикл назвали бы и более легким, развлекательным жанром, однако мой учитель Римас Туминас, говоря о жанрах драматического театра, утверждал, что вообще нет таких понятий как драма, комедия, трагедия, а есть один человеческий жанр, в котором все происходит как в жизни: рядом и слезы, и смех, а все вместе это какая-то трагикомедия с небольшим количеством хорошего фарса – только тогда получается то, что на самом деле происходит за окном и в наших жизнях. Думаю, что это можно применить и к музыкальному театру.

– Очевидно, что в Литве большой спрос на профессиональные мюзиклы, но культура мюзикла, его профессиональный уровень еще не сформировались.

– К сожалению, в Литве нет и никогда не было программы обучения по специальности режиссера музыкального театра, хотя на Западе такие программы очень популярны. Правда, режиссеры драмы немного насмешливо смотрят на обучающихся режиссуре музыкального театра, считая, что они, возможно, не поступив на драматическую режиссуру, выбрали более легкий путь обучения. Но режиссировать музыкальный спектакль совсем не легче, за исключением, пожалуй, того момента, что некоторые сцены ставит хореограф (улыбается), пожалуй, даже сложнее, поскольку надо совладать со множеством элементов; кроме того, опыт ничего не дает, так как при создании каждого спектакля начинаешь абсолютно с нуля, будто заново учишься ходить.

Хотя у нас и есть несколько легендарных литовских мюзиклов, думаю, что сегодня в Литве огромная потребность в этом жанре. В Литве сформирован образ мюзикла как легкого, поверхностного произведения. Чаще всего мы воспринимаем его как развлекательный, праздничный жанр, но на самом деле мюзикл может быть одновременно глубоким и веселым, очень смешным и трагичным.

– Чем восхищают слушателей мюзиклы С. Сондхайма, из которых в Литве особо известен «Суини Тодд, демон-парикмахер», поставленный несколько лет назад, в исполнении оперных солистов?

– На Западе С. Сондхайм очень популярен, его называют одним из самых известных ныне живущих авторов мюзиклов, великолепным рассказчиком историй, создающим мелодичную музыку и замечательные тексты. Это только в очередной раз доказывает, что в мире есть много интересного, но мы в Литве вынуждены довольствоваться очень скромным выбором спектаклей данного жанра.

Очарование мюзиклов С. Сондхайма проявляется не только в прекрасной музыке и сюжете, но и в том, как мастерски автор жонглирует всеми театральными средствами, теми же самими, назовем их, жанрами, когда рядом с близкими к чистой сommedia dell’arte сценами или героями появляется очень глубокая стриндберговская драма, или, например, когда, казалось бы, поверхностный и хорошо всем знакомый сюжет насыщается глубокой философией.

Жалуясь на свою жизнь, погрузившись в собственные заботы, мы, придя на спектакль ради развлечения, в мюзиклах С. Сондхайма можем погрузиться в глубокий самоанализ, преподнесенный в привлекательной форме музыкального жанра.

– Мюзикл будет исполняться на русском языке, а это не совсем привычно в контексте музыкальных театров Литвы. Не возникает ли у творческой команды, литовских исполнителей сложностей с русским языком?

– Да, насколько я знаю, это будет первая постановка и исполнение данного мюзикла на русском языке. Отличный переводчик Павел Шишин специально для данного спектакля выполнил необычайно сложный перевод с английского языка – это перевод поэтический, который должен «лечь на ноты». Переводчики понимают, насколько это сложная работа, особенно что касается английского языка, в котором много слов односложных. Несмотря на то, что в русском языке односложных слов и их форм довольно много, подобрать их довольно тяжело. П. Шишин – знаток не только русского языка, но и старо-ирландского (или кельтского), поэтому перевод либретто мюзикла наполнен различными оттенками литературной игры.

– С творческой группой спектакля, говоря на жаргоне музыкантов, вы работаете «в одном ключе». Наверное, это уже не первая ваша работа с художником по костюмам Йолантой Римкуте и сценографом Кристиной Каспаравичене?

– Точно не первая – почти все мои спектакли были созданы совместно с этими художниками. На этот раз сценография будет концептуально чистой, чтобы зрители больше внимания смогли уделить впечатляющим костюмам. В последнее время много работающая в мире дизайна моды Йоланта давно хотела создать костюмы для сказки – не одеть актеров, а именно создать костюмы для пятнадцати персонажей. В мюзикле их будет около сорока!

– Музыкальный руководитель спектакля — Джозеф Бейтс, известный во всем мире постановщик опер и мюзиклов, дирижер и педагог по вокалу. Люди, много слышавшие о нем, удивляются, что профессионал такого уровня приехал работать в Литву.

– Настоящее чудо, что он будет работать в Вильнюсе, в Русском драматическом театре, с нашими актерами и исполнителями. Джозеф очень большой профессионал, а мюзикл «Into the Woods» он ставил целых четыре раза, поэтому знает наизусть каждую его ноту и нюанс. Он – частный учитель звезд Бродвея, известный ас в своем деле, в юношестве сам пел в оперных и музыкальных спектаклях, а позже их ставил.

Будем иметь в виду, что в Литве никто не обучает премудростям пения в мюзиклах, у нас не хватает педагогов, еще только формируется традиция мюзикла, поэтому человек, закончивший курс по специальности оперное пение и джазовый вокал в Академии музыки и театра, однозначно еще не готов профессионально петь в мюзиклах. Поэтому приезд педагога такого масштаба и работа с нашими актерами, без сомнения, является исключительным случаем и будет неоценимым опытом для исполнителей, которые сейчас очень напряженно работают во время вокальных репетиций. Хочется верить, что с ростом спроса на мюзикл и увеличением профессиональных премьер будущее жанра в Литве будет намного светлее и мы перестанем говорить: «это тот американский мюзикл», а вместо этого на его основе создадим свою уникальную традицию мюзикла.

Лаура ПАЧТАУСКАЙТЕ, РДТЛ