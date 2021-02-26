Мирный атом – под особый контроль

По данным пресс-службы ИАЭС, со второго энергоблока недействующей Игналинской АЭС во временное хранилище были вывезены последние кассеты с неповрежденным неиспользованным ядерным топливом, сообщает BNS.

Все неповрежденное ядерное топливо с первого энергоблока было вывезено в августе прошлого года. Сейчас в обоих блоках осталось привести в порядок и вывезти во временное хранилище поврежденное отработанное ядерное топливо, сообщила ИАЭС.

Работы с поврежденным топливом на первом блоке начались в сентябре 2020 года. Сейчас вывезено уже семь, а во временном хранилище установлены шесть контейнеров с таким топливом (седьмой будет установлен на свое место в ближайшее время).

Поврежденное топливо займет в общей сложности 22 контейнера из 190 и будет вывезено во временное хранилище до конца 2022 года.

Радиологический мониторинг

Литва и США будут сотрудничать в сфере радиологического мониторинга окружающей среды: в феврале на полигон вооруженных сил Литвы в Пабраде было доставлено мобильное оборудование для мониторинга, которое начали устанавливать. Как сообщило Министерство обороны, оно будет фиксировать изменения количества радионуклидов в воздухе. «Этот проект открывает новый этап двустороннего сотрудничества со стратегическим партнером Литвы — Соединенными Штатами Америки», – отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. «Оборудование, которое вскоре начнет действовать, создаст основания для укрепления сотрудничества наших ученых, для обмена опытом и знаниями в мониторинге радиационного фона, а также сделает способными реагировать должным образом на появление радиоактивного загрязнения в регионе, тем с более с учетом начала работы Белорусской АЭС в Островце», – отметил он. Работы по внедрению мобильного оборудования планируется завершить до конца февраля.

Данные будут использовать Центр радиационной безопасности, прочие государственные ведомства, литовские ученые, Агентство по управлению оборонными угрозами Департамента обороны США. Новое оборудование дополнит и укрепит имеющиеся у Литвы мощности для наблюдения за радиационными загрязнениями. Это оборудование способно выявлять изменения радиационного фона в радиусе тысячи километров. До этого оно использовалось на Гибралтаре, в Японии и Буркина-Фасо. Планируется, что в Литве оно будет действовать минимум 4 года.

По утверждению посольства США в Литве, дислокация этого оборудования скрепляет сотрудничество США и Литвы. «Мы особо ценим долгие годы сотрудничества с Литвой в сфере ядерной и физической безопасности. Последний наш шаг – дислокация этого оборудования в Литве – закрепляет наши связи и уровень технически высокоразвитого сотрудничества по вопросам ядерной и физической безопасности», – отметил посол США Роберт Гилкрист.

В данный момент на всей территории Литвы действуют 43 станции мониторинга радиационной опасности RADIS, данные которых публикуются ежедневно на сайте Центра радиационной безопасности.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ