Лучшие голоса Беларуси! Вокальная группа «Чистый голос» представляет новую концертную программу «Миром правит любовь».

Вокальная группа «Чистый голос» — это творческая группа из пяти талантливых артистов, за плечами каждого из которых большой опыт. Состав группы сложился не случайно. Многие годы музыканты учились в Белорусской Академии Музыки, где получили полное музыкальное образование. Основной особенностью группы является уникальный диапазон голосов исполнителей. В группе 1 бас, 2 тенора и 2 баритона.

Группа существует более 20 лет, и сегодня это единственный в своём роде коллектив, работающий во всех известных музыкальных жанрах и стилях музыки, поют с оркестром и a’cappella. Основа уникальной концепции коллектива — «живые» голоса. Интонационная выразительность, ощущение стиля, пение на 15 языках, пластика, артистизм, чувство юмора и природное обаяние сливаются воедино. Фирменное многоголосие, вокальные диалоги и незабываемые шлягеры – это то, что коллектив позаимствовал от легендарных «Песняров». Музыкальные произведения всех жанров изящно переплетаются между собой в одном большом празднике музыки.

Репертуар «Чистого голоса» поражает своим многообразием. Это классические вокальные и духовные произведения, белорусские, русские, украинские народные песни, музыкальные пародии. Все, кто когда-либо слышал группу, заявляют о своей любви к ней. Молодые исполнители завоевали сердца слушателей в Италии, Германии, Швейцарии, Польше, США, Франции и Австрии.

Артисты выступают на лучших концертных площадках Беларуси и стран бывшего Советского Союза. В их числе: Государственный Кремлевский Дворец и СК «Олимпийский», Ледовый дворец и Большой концертный зал «Октябрьский» и др.

«Чистый голос» — это не только имидж строгой классики, но еще фонтан эмоций и зажигательное исполнение эстрадных хитов всех времен и народов.

Концерты состоятся:

3 декабря 19.00 Центр культуры Алитуса (Pramonės g. 1B)

4 декабря 19.00 Дом польской культуры в Вильнюсе (Naugarduko g. 76)

5 декабря 19.00 Клайпедский концертный зал (Šaulių g. 36).

Информация, скидки и заказ билетов по тел. +370 683 46676