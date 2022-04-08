Миротворческие миссии в Африке должны продолжатся — Анушаускас

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Международные миссии в Африке должны продолжаться, считает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он акцентировал это на удаленной встрече министров обороны стран, которые участвуют в возглавляемой Францией операции «Такуба» в Мали.

По сообщению Министерства обороны, на встрече обсуждались дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять в Сахельском регионе Африки после вывода сил под командованием Фрации из Мали.

Решение о выводе сил под командованием французов было принято после того, как переходное военное правительство в Мали отказалось создать условия для продолжения обучений малийских войск по борьбе с распространением терроризма.

«Мы договорились с министрами о том, что международные усилия по борьбе с терроризмом в Сахеле и в Западной Африке должны быть продолжены, особенно в ситуации, когда Россия открыто присоединилась к террористам», — сказал Анушаускас.

«Мы не успели присоединиться к операции «Такуба», но мы рассмотрим возможность поддержки усилий Франции и других Западных стран в регионе и в будущем, чтобы те страны, которые готовы принять европейскую помощь, могли использовать ее целенаправленно», — добавил министр.

В Мали Литва по-прежнему участвует в двух других международных операциях: 47 литовских военных участвуют в операции MINUSMA под руководством Организации Объединенных Наций и двое военных — в операции по обучению военных под руководством ЕС.

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