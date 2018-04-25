Мировая экономика вошла в период спада — глава МВФ

By Friends of Europe — Flickr: Kristalina Georgieva, European Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15813721

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила сегодня директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы теперь находимся в рецессии. Она намного хуже, чем глобальный финансовый кризис», — сказала Кристалина Георгиева. По ее словам, требуется «решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения, а также в целях защиты силы экономики».

«По формирующимся рынкам и развивающимся экономикам нанесен мощный удар. У них зачастую меньше ресурсов для самозащиты в условиях этого двойного кризиса: в сфере здравоохранения и экономики», — отметила Кристалина Георгиева. Согласно ее информации, отток капитала из таких стран составил почти $90 млрд. «Это намного больше, чем при глобальном финансовом кризисе», — подчеркнула руководитель МВФ.

Она подчеркнула, что фонд будет готов задействовать для преодоления экономического кризиса хоть весь свой резерв. «Мы в МВФ решительно мобилизуемся, работая со Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами, дабы обеспечить защиту от нынешнего кризиса. У нас есть резерв в размере $1 трлн. И мы решительно настроены на то, чтобы использовать столько (финансовых средств), сколько будет необходимо для защиты экономики от этого кризиса», — заверила Кристалина Георгиева.

МВФ получил заявки на экстренное финансирование почти от 100 государств. «Мы мобилизуем чрезвычайное финансовое содействие (нуждающимся) странам. Могу сказать, мы никогда не видели такого растущего спроса на экстренное финансирование. Уже более 90 стран размещают в МВФ запросы на его получение», — заявила Кристалина Георгиева. По ее словам, МВФ просит заемщиков «делать приоритетом расходы на здравоохранение», «использовать деньги для выплат докторам и медсестрам», обеспечения работы медицинских центров.