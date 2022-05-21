Мировой экономике угрожает стагфляция — Bloomberg

«Война в Украине имеет дополнительные последствия для экономики. Это означает повышение инфляции в сочетании с потерей импульса восстановления после пандемии. Нам придется обсудить, что мы можем сделать, чтобы избежать сценариев стагфляции», — заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Сообщается, что сложилась пагубная тройная комбинация растущей инфляции, замедления роста и растущей безработицы, а «это наихудший сценарий для центральных банков и законодателей, которым придется выбирать, с какой болезнью бороться».

«Более высокие цены на продукты питания и энергоносители вызывают стагфляционные эффекты, а именно снижают производство и расходы и повышают инфляцию во всем мире», — сказал министр финансов США Джанет Йеллен

Перспективы глобальной рецессии остаются низкими, по крайней мере в этом году, но темпы событий застают политиков и инвесторов врасплох, поскольку финансовые рынки падают, а прогнозы роста продолжают пересматриваться в сторону понижения.

Сообщается, что рост цен в Великобритании достиг 40-летнего максимума, и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что рост цен на продукты питания может иметь «апокалиптические» последствия для всего мира.

Издание также сообщает, что индекс S&P 500 упал 18 мая на 4 %, что стало самым значительным однодневным падением с 2020 года.

«Самый большой шок исходит от Китая, где аналитики продолжают снижать свои прогнозы. Standard Chartered, Goldman Sachs Group и Citigroup снизили прогнозы роста на этой неделе, как и Bloomberg Economics, который теперь прогнозирует рост всего на 2% в течение года по сравнению с предыдущим прогнозом 3,6%», — говорится в публикации.