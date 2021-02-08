Мировые цены на продовольствие достигли почти семилетнего максимума

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Мировые цены на продовольственные товары в январе 2021 года достигли максимального уровня с 2014 года. Об этом сообщается на официальном сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

По данным ФАО, в январе цены на продовольствие в мире продолжили расти (восьмой месяц подряд), причем значительнее всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар.