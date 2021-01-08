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Мировые цены на продовольствие в 2020 году стали самыми высокими за трехлетний период — ФАО

Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году оказались самыми высокими за последние три года. Об этом сообщила сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) на основании данных индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, информирует ТАСС.

Этот показатель вырос в декабре до 107,5 пункта, на 2,2% по сравнению с ноябрем, когда был зарегистрирован самый высокий уровень индекса почти за шесть лет. Средний показатель индекса 2020 года больше на 3,1% по сравнению с 2019 годом. Однако он ниже на 25% исторического рекордного индекса, который зафиксирован в 2011 году.

В частности, индекс цен на растительные масла ФАО увеличился в декабре на 4,7%, достигнув наивысшего показателя с сентября 2012 года. Рост и индекс цен на зерновые увеличился на 1,1% по сравнению с ноябрем и на 6,6% по сравнению со средним уровнем в 2019 году. ФАО отметила, что тенденция роста экспортных цен на пшеницу, кукурузу и рис продиктована неуверенностью в прогнозируемых высоких урожаях и погодных условиях в Северной и Южной Америках, а также в России. Индекс цен на молочные продукты, который в декабре вырос на 3,2% по сравнению с ноябрем, увеличивается на протяжении семи месяцев подряд за счет повышенного спроса на фоне высокого внутреннего потребления этого вида продукции в странах-производителях.

Организация не связывает рост продовольственных цен исключительно с пандемией, которая в основном привела к некоторым перебоям и задержкам в поставках. По мнению специалистов, ценовая динамика зависит от соотношения спроса и предложения.

belta.by

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