Мировые расходы на оборону растут в пандемию

В 2020 году мировые расходы на оборону выросли на 3,9%, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом говорится в обзоре Международного института стратегических исследований (IISS).
«Глобальные расходы на оборону в 2020 году достигли $1,83 трлн — в реальном выражении годовой рост составил 3,9%», — говорится в отчете.
При этом две трети роста пришлись на военные бюджеты США и Китая — увеличение оборонных затрат на 6,3% у США; а у КНР — на 5,2%, что чуть меньше 2019 года (5,9%). Отмечается, что китайские программы строительства военно-морского флота частично повлияли на показатели общемирового увеличения оборонных расходов и их роста в Азии.
Больше всех в мире военных расходов приходится на США — 40%, или $738 млрд.
В 2020 году затраты на оборону росли и в Европе — на 2%.
У России, которая нарастила эти статьи расходов на 3,8% в 2020 году, в этом году произойдет их сокращение: так, Москва «смогла осуществить лишь небольшое увеличение на 1,4% на 2021 год, что в реальном выражении выразится в сокращении на 3,6%».
«Общие военные расходы в России (включая пенсии, жилье для военных и здравоохранение и соцподдержку) должны сократиться с доли в более чем 4,1% от ВВП к показателям ниже 3,8% от ВВП к 2023 году», — говорится в документе.
В 2019 году мировые расходы на оборону выросли на 4%, что стало рекордом за десятилетие.korrespondent.net