Мировые расходы на оборону растут в пандемию

В 2020 году затраты на оборону росли и в Европе — на 2%.

У России, которая нарастила эти статьи расходов на 3,8% в 2020 году, в этом году произойдет их сокращение: так, Москва «смогла осуществить лишь небольшое увеличение на 1,4% на 2021 год, что в реальном выражении выразится в сокращении на 3,6%».

«Общие военные расходы в России (включая пенсии, жилье для военных и здравоохранение и соцподдержку) должны сократиться с доли в более чем 4,1% от ВВП к показателям ниже 3,8% от ВВП к 2023 году», — говорится в документе.

В 2019 году мировые расходы на оборону выросли на 4%, что стало рекордом за десятилетие.