Миру необходимо новое соглашение по пандемиям — ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал как можно скорее согласовать международный договор для предотвращения пандемий в будущем.

«Все это повторится, если вы, представители всех стран мира, не объединитесь и не скажете в один голос: «Больше никогда!», — сказал Гебрейесус о ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, выступая на открытии специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве в понедельник, 29 ноября.

«Пришло время преодолеть эту пандемию и оставить наследие следующим поколениям», — отметил глава ВОЗ, которого цитирует информагентство AFP. По его словам, появление нового варианта коронавируса — Омикрон — свидетельствует о том, что пандемия еще не закончилась. «Вот почему миру необходимо новое соглашение», — сказал он.

Окончательное соглашение ожидается к 2024 году

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ, принимающим решения. В ее состав входят все 194 государства-члена организации. Текущая сессия стала второй встречей подобного рода. Ей предшествовало заключение в воскресенье неофициального соглашения о создании международного инструмента для более эффективного предотвращения пандемий и борьбы с ними. В ходе трехдневных переговоров члены ВОЗ должны официально подтвердить этот проект.

Согласно тексту проекта, планируется учредить «межправительственный орган», которому будет поручено подготовить и согласовать «конвенцию, соглашение или другой международный инструмент ВОЗ для предупреждения пандемий, обеспечения готовности к ним и принятия мер реагирования». Промежуточный доклад, как ожидается, будет подготовлен к ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2023 года. Окончательный результат работы должен быть представлен на рассмотрение в мае 2024 года.

Пандемия COVID-19 в мире

По данным портала Worldometer, на 29 ноября 2021 года в мире с начала пандемии было зафиксировано более 261,97 млн случаев заражения коронавирусом. Около 236,6 млн пациентов победили инфекцию, порядка 5,22 млн человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалось.