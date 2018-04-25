«Миссия: чистое лето»

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Жители Литвы все больше времени посвящают поездкам в национальные и региональные парки, поэтому инспекторы просят их помочь сохранять чистоту на этих территориях.

Организация Žaliasis taškas оборудовала в центрах для посетителей 35 парков специальные ящики с мешками для мусора, в которые можно собирать мусор, который вы нашли во время прогулки. Эти мешки выдают бесплатно. В зависимости от размера территории в таких ящиках находится 500-800 мешков. Собранный мусор жителям рекомендуется не оставлять в урнах парков (его растаскивают дикие животные), а везти в контейнеры по месту жительства.

По данным Государственной службы охраняемых территорий, больше всего мешков берут посетители парков, которые находятся рядом с городами, там и мусора бывает больше. Это, например, региональный парк Каунасского водохранилища, региональный парк реки Нерис между Вильнюсом и Кярнаве.

Если вы обнаружили место, где мусора очень много, то его рекомендуют отметить на карте организации «Делаем» (Darom) или сообщить в сянюнию, муниципалитет. Акция проходит до конца лета.

Информация «ЛК», литовских СМИ