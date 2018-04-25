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TOP,Новости,Экономика

Миссия МВФ начинает свою работу в Литве

Фото lb.lt

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу начинает работу в Литве, сообщил Банк Литвы.

Миссия МВФ, возглавляемая Борхо Грасиа, ознакомится с общей макроэкономической ситуацией в Литве, тенденциями экономического развития, ситуацией в финансовой системе. Её также интересует составление проекта государственного бюджета на следующий год, социальная политика и развитие инновационных финансовых технологий.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока планирует встретиться с экспертами МВФ в пятницу, а до 21 ноября запланированы встречи с членами правления Банка Литвы и представителями служб надзора и экономической и финансовой стабильности.

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Также будут проведены собеседования членов миссии МВФ с представителями Министерства финансов и других государственных органов и частного сектора.

Литва является членом МВФ с 1992 года. В рядах этой организации — 189 стран.

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