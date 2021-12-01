Миссию воздушной полиции НАТО в Литве у датчан и португальцев переняли польские военные

A. Gedrimo nuotraukos/ kam.lt

Осуществлявших три месяца миссию воздушной полиции НАТО из Литвы военных Дании и Португалии во вторник сменили поляки – на авиационной базе в Шяуляй состоялась церемония смены военных единиц.

Польские военные будут патрулировать воздушное пространство с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.

A. Gedrimo nuotraukos/ kam.lt

«То, что миссию воздушной полиции НАТО возглавили польские военные, особенно важно и символично – сейчас мы сообща противостоим гибридной атаке на белорусской границе, однако невзирая на всевозможные попытки покуситься на стабильность региона, исторически мы твердо стояли вместе», – сказал на мероприятии вице-министр обороны Литвы Вилюс Семешка.

По его словам, хотя учения «Запад — 2021» завершились, вызовов не становится меньше, так как Россия стягивает свои войска к украинской границе.

«Вполне вероятно, что российские военные самолеты будут и в дальнейшем игнорировать правила безопасной воздушной навигации. Поэтому миссия польского контингента здесь не будет легче, чем раньше, – сказал вице-министр. – Однако я убежден, что участие союзников по НАТО в этой миссии и их профессионализм будут и впредь обеспечивать стабильность, которая так нужна нам в нашем регионе».

Польша участвует в миссии десятый раз. Численность польской смены составит до 150 человек – летчики, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по коммуникации и др.

Миссию воздушной полиции НАТО из Эстонии на базе ВВС в Эмари усилят бельгийские военные с истребителями Eurofighter Typhoon. Они сменят итальянских военных.

Семешка поблагодарил датских и португальских военнослужащих: «Ваши подразделения прекрасно выполнили работу по охране восточных границ воздушного пространства Альянса».

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.