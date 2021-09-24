Митинг «Народной трибуны»

Самоуправление Вильнюса выдало разрешение на проведение этой акции. А. Астраускайте планировала, что на митинг соберется до 700 человек.

В начале мероприятия А. Астраускайте заявила, что недовольна действиями СМИ, которые, дескать, пытаются ее высмеять и маргинализировать.

«Летом выкладывают зимнюю фотографию с закрытыми глазами. Так издеваются не только надо мной, но и над другими людьми, придерживающимися другого мнения, патриотами, защитниками Родины, языка и семьи», – сказала она.

Доктор Эдуардас Вайткус возмущался вакцинацией детей: «Прививать детей – это преступление. Соотношение пользы и вреда совершенно неясно, и велика вероятность, что вреда больше», – сказал он.

В одном из нескольких аккаунтов в социальной сети Facebook, которыми располагает А. Астраускайте, она указала, что во время акции протеста выдвинуто требование отменить экстремальную ситуацию, принудительное тестирование сотрудников, студентов и школьников, а также обязанность проходить вакцинирование.

Также предлагается отменить паспорта возможностей и любые ограничения для людей, которые не были вакцинированы или не переболели COVID-19. От президента Гитанаса Науседы требуют, чтобы он выразил недоверие правительству премьер-министра Ингриды Шимоните и предложил ему уйти в отставку. Кроме того, предлагается провести досрочные выборы в Сейм.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ