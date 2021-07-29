Фоторепортаж

Митинг против поселения мигрантов

  • Фото BFL/ Paulius Peleckis
  • Фото BFL/ Paulius Peleckis
  • Фото BFL/ Paulius Peleckis
  • Фото BFL/ Paulius Peleckis
  • Фото BFL/ Paulius Peleckis
  • Фото BFL/ Paulius Peleckis

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