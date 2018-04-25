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Фото дня

Митинг «Рак — не насморк»

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

У Сейма прошел митинг «Рак — не насморк», участники акции призывали расширить доступ к онкологическому лечению и медикаментам. По словам участников , онкологические пациенты сталкиваются не только с нехваткой услуг, но и с дискриминацией на рынке труда и недостатком информации.

Участники оделись в белые шапочки и пригласили прохожих сделать это же. По словам организаторов, эти шапочки уже стали символом онкологических больных, и хотя некоторые считают, что выпадение волос не является серьезной проблемой, это очень болезненно для пациентов.

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