Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

У Сейма прошел митинг «Рак — не насморк», участники акции призывали расширить доступ к онкологическому лечению и медикаментам. По словам участников , онкологические пациенты сталкиваются не только с нехваткой услуг, но и с дискриминацией на рынке труда и недостатком информации.

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Участники оделись в белые шапочки и пригласили прохожих сделать это же. По словам организаторов, эти шапочки уже стали символом онкологических больных, и хотя некоторые считают, что выпадение волос не является серьезной проблемой, это очень болезненно для пациентов.