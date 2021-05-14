ММЗ можно было бы повысить в следующем году до 703 евро — БЛ

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Минимальную месячную зарплату (ММЗ) в Литве со следующего года можно было бы повысить на 9,6% или на 62 евро – до 703 евро, полагает представитель Банка Литвы (БЛ, центробанка).

Однако промышленники предлагают пересмотреть формулу расчета ММА — учесть прожиточный минимум, общий уровень заработной платы, производительность труда, в то же время представители профсоюзов Литвы призывают следовать согласованной формуле.

Глава Экономического департамента БЛ Котрина Тамошявичене говорит, что такой размер ММЗ рассчитан на основании прогнозов зарплаты, сделанных Министерством финансов, а также с учетом формулы, договоренной Трехсторонним советом.

«На 2022 год мы берем средний показатель за три года самых высоких стран и теперь применяем к 48,1% (средней зарплаты страны – BNS). (…) Как и каждый год, мы рассчитываем зарплату без добавок и премий, потому что такие данные и у других стран», — сказала К. Тамошявичене на заседании Трехстороннего совета во вторник.

По ее словам, пандемия в прошлом году по сути не замедлила рост зарплат, за исключением гостиничного бизнеса и общепита, а число работников изменилось незначительно.

Генеральный директор Литовской конфедерации промышленников Ричардас Сартатавичюс сказал, что формула установления ММЗ должна быть пересмотрена.

«Мы предлагаем пересмотреть формулу установления ММЗ посредством переноса обсуждаемых сейчас в ведомствах Евросоюза (ЕС) (…) критериев, по которым ММЗ должна устанавливаться на основании покупательной способности минимальной зарплаты с учетом затрат на жизнь, общего уровня зарплат и его распределения, темпа роста зарплат и производительности труда», — сказал на заседании Р. Сартатавичюс.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене и вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас предложили руководствоваться представленной БЛ формулой.

У Трехстороннего совета есть договоренность о том, что соотношение ММЗ и средней зарплаты (СЗ) не должно быть меньше 45% и больше 50%, оно также должно соответствовать среднему показателю четверти государств ЕС, у которых самое большое соотношение между СЗ и ММЗ, которое намечается на основании данных последних трех лет.

Последний раз ММЗ повышалась в январе нынешнего года — с 607 до 642 евро (до налогов).