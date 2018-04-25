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ММЗ увеличится, но не настолько, насколько ожидалось – С.Сквярнялис

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В понедельник Трехсторонний совет правительства, работодателей и профсоюзов начал дискуссии о повышении минимальной месячной зарплаты (ММЗ) со следующего года, в связи с этим премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что она увеличится, но не настолько, насколько ожидалось ранее. 

«Изменение будет, только, возможно, не такого размера, какой ожидался в начале года. Будут учтены критерии, которые будут реально после этой пандемии. Это минимальная зарплата связана со средней заработной платой, определенная процентная часть», – сказал С. Сквярнялис журналистам в понедельник. 

Трехсторонний совет решил, что ММЗ должна составлять 45-50% средней зарплаты. Сейчас она достигает 47,5% – 607 евро (до уплаты налогов). 

Конфедерация профсоюзов Литвы предлагает повысить ММЗ со следующего года на 48 евро до 655 евро, представители правительства и бизнеса утверждают, что сначала следует подождать экономических прогнозов.

Глава Фонда соцстрахования (Sodra) Юлита Варанаускене на этой неделе заявила, что общая заработная плата, с которой ведутся отчисления взносов фонд, в этом году, по сравнению с прошлым годом, будет меньше на 0,8%.

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта ранее заявлял, что Еврокомиссия ожидает в Литве падение зарплат на 8%, что будет самым значительным показателем в Европе. 

ММЗ с января выросла на 52 евро – с 555 до 607 евро, после уплаты налогов – на 41 евро – с 396 до 437 евро.

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