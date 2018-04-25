Минздрав разрешил создать мобильные пункты проверки на коронавирус

Предусмотрено, что в случае как минимум одного из симптомов, свойственных острой инфекции дыхательных путей: внезапного повышения температуры, кашля, одышки, – при условии, что в 14-тидневный период до начала симптомов человек был за рубежом или имел контакт с подтверждённым или предполагаемым случаем COVID-19, сначала нужно позвонить по короткому номеру 1808.

Консультант «горячей линии» примет решение, целесообразно ли проверять звонящего на коронавирус.

«Если человека будет решено проверить, он должен будет назвать имя, фамилию, личный код, номер мобильного телефона, указать, из какого он самоуправления», – говорится в сообщении.

«Будет задан вопрос, есть ли у пациента личное транспортное средства, чтобы приехать на мобильный пункт. Если человек сможет приехать сам, то с ним свяжется координатор мобильного пункта и укажет время и адрес, когда и куда ему приехать», – говорится в нём.

Те, кто не сможет приехать на мобильный пункт сам, самоуправления обязаны будут обеспечить услуги транспортировки.

По прибытии на мобильный пункт выходить из автомобиля и открывать окно не разрешается, пока не будет объяснено, как будет производиться процедура взятия пробы.

Как сообщает Минздрав, при себе нужно иметь удостоверяющий личность документ и лист формата A4, на котором должен быть написан номер мобильного. По прибытии на мобильный пункт его нужно будет положить на указанное координатором место в автомобильном салоне. По этому номеру телефона будут сверены данные приехавшего на мобильный пункт.

«Открыть окно автомобиля человек должен будет тогда, когда мобильные команды об этом попросят», – говорится в сообщении министерства.

После взятия пробы человек должен ехать домой, изолироваться и ждать результат. Если будет установлена необходимость в его лечении, будет вызвана скорая и его доставят в больницу.

Минздрав отмечает, что на мобильный пункт нельзя будет приехать на такси или общественном транспорте.

Из-за коронавируса в Литве с понедельника объявлен карантин.