Мобильное приложение KoronaStopLT установили 10 тыс. человек – НЦОЗ

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Мобильное приложение, фиксирующее близкую дистанцию с больным коронавирусом, установили около 10 тысяч жителей Литвы, говорит глава Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Робертас Петрайтис.

«Мы не оценивали число установивших приложение людей в Литве, однако опыт других стран показывает, что его устанавливает около 40% жителей. А то, что на сегодняшний день в Литве его установили около 10 тыс. человек, пока вселяет в нас оптимизм», — сказал Р. Петрайтис на пресс-конференции в пятницу.

Приложение KoronaStopLT через связь Bluetooth, которая фиксирует расстояние между устройствами. Приложение можно бесплатно прислать себе на смартфон из интернет-магазинов Google Play и App Store.

По словам Р. Петрайтиса, человек, у которого выявлен COVID-19, сам должен пометить в приложении, что он болен. Тогда о вероятном контакте будут информированы другие пользователи приложения.

Глава НЦОЗ подчеркнул, что ложные сообщения о заболевании исключены, так как в приложении нужно вводить специальный код, который дает НЦОЗ, этот код действует в течение суток. По его словам, если в течение суток заболевший ковидом не успеет ввести первый код, можно будет обратиться в НЦОЗ и получить новый код.

Как объяснил на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига, приложение не будет следить за местонахождением людей или собирать о них данные.

По словам Р. Петрайтиса, «оценку безопасности приложения дал Национальный центр кибернетической безопасност

BNS